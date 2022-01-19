باكو، 19 يناير، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 19 يناير كانون الثاني اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0165 أورو EUR 1 1.9268 دولار أسترالي AUD 1 1.2227 روبل بيلاروس BYN 1 0.6567 ريال برازيلي BRL 1 0.3017 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1091 كرون دنماركي DKK 1 0.259 لاري جورجي GEL 1 0.5503 روبي هندي INR 1 0.0229 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.218 دولار كندا CAD 1 1.3446 دينار الكويت KWD 1 5.6172 رينجيت ماليزي MYR 1 0.4046 بيسو المكسيك MXN 1 0.0834 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.0948 كرون النرويج NOK 1 0.1922 زلوتي بولندا PLN 1 0.4238 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0225 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3769 دولار سنغافورة SGD 1 1.2542 ريال السعودية SAR 1 0.4529 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1507 دولار تايوان TWD 1 0.0614 ليرة تركيا TRY 1 0.123 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0618 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.151 كرون التشيك CZK 1 0.0789 يوان الصين CNY 1 0.2667 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3092 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.548 كرون السويد SEK 1 0.1874 فرنك سويسرا CHF 1 1.8473 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1416 ليرة لبنان LBP 100 0.1124 ين اليابان JPY 100 1.468 بيسو تشيلي CLP 100 0.2051 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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