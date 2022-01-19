أذربيجان: 930 إصابة و12 وفاة من كورونا في 18 يناير

باكو، 19 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

سجلت إصابة 930 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 703 مصاب هذا المرض وتوفي 12 مصابا بالفيروس خلال 18 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 627 ألف و15 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 609 ألف و480 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و541 مريض منهم ويستمر علاج 8 آلاف و994 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 8 آلاف و566 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و19 ألفا و327 فحص طبي.