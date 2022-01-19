بتر قدم مزارع بانفجار لغم مغروس من قبل قوات أرمينيا في جورانبوي
AzerTAg.az
١٩.٠١.٢٠٢٢ [١١:٣٢]
باكو، 19 يناير، أذرتاج
قالت نيابة جورانبوي العامة في بيان إنها تلقت بلاغا 18 يناير أفاد إصابة المواطن وقار محمدوف من مواليد 1996م بجروح خطيرة عندما كان مشغولا بأعمال زراعية في قرية تاب قراقويونلو المحررة من الاحتلال الأرميني بالمحافظة.
واتضح نتيجة التحقيق مع الحادث أن المواطن محمدوف المصاب بانفجار لغم مغروس من قبل قوات أرمينيا بترت قدمه اليسرى.
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