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    أذربيجان: تطعيم نحو 30 ألف جرعة من لقاح كورونا في 18 يناير

    ١٩.٠١.٢٠٢٢ [١١:٤٨]

    باكو، 19 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 29 ألفا و596 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 18 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 3 آلاف و44 شخصا تلقا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و3 آلاف و504 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 23 ألفا و48 شخصا الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و701 ألف و685 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و203 ألف و374 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و717 ألف و982 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و780 ألف و329 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم نحو 30 ألف جرعة من لقاح كورونا في 18 يناير
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