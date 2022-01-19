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    ارتفاع سعر برميل النفط

    ١٩.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٠٠]

    باكو، 19 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 88.41 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه 0.90 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 86.43 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر دولار.

    يذكر ان سعر برميل النفط من نوع "برنت" تجاوز 87 دولارا للمرة الأولى منذ أكتوبر من عام 2014.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع سعر برميل النفط
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