رئيس الوزراء: مؤسسات الدولة يجب أن تحول دون الاحتكار في حالات المنافسة غير العادلة ومساومة السوق والزيادات المصطنعة في الأسعار

باكو، 19 يناير، أذرتاج

قال رئيس الوزراء الاذربيجاني علي أسدوف في اجتماع تشاوري مكرس لشؤون الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار والمهام المنوطة 18 يناير إن مؤسسات الدولة يجب عليها أن تحول دون حالات الاحتكار في حالات المنافسة غير العادلة ومساومة السوق والزيادات المصطنعة في الأسعار حيلولة حازمة باستخدام التأثيرات الإدارية.

وشدد رئيس الوزراء على أن البرنامج المناهض للتضخم المالي المرن والجامع من شأنه أن يمكن من السيطرة على عوامل التضخم المالي خلال الفترة قصيرة الاجل.