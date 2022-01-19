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    الرئيس إلهام علييف يعفي نائب وزير الصحة عن المنصب

    ١٩.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٠٨]

    باكو، 19 يناير، أذرتاج

    رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما يعفي فيه نائب وزير الصحة عن المنصب.

    أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ 109 من القانون الاساسي الأذربيجاني ينص على اعفاء تيمور بن يوسف موسايف عن المنصب وعن منصب القائم بأعمال وزير الصحة ويدخل المرسوم حيز التنفيذ منذ يوم توقيعه.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يعفي نائب وزير الصحة عن المنصب
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