باكو، 19 يناير، أذرتاج رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما يعفي فيه رئيسة سلطة محافظة أبشرون التنفيذية عن المنصب. أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا الجزء الثاني من المادة الـ 124 من القانون الاساسي الأذربيجاني ينص على اعفاء إرادة بنت عاكف جول محمدوفا عن منصب رئيسة سلطة محافظة أبشرون التنفيذية.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يعفي رئيسة سلطة محافظة أبشرون التنفيذية عن المنصب

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