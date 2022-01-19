باكو، 19 يناير، أذرتاج رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما يعفي فيه رئيس سلطة حي ناريمانوف للعاصمة باكو التنفيذية عن المنصب. أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا الجزء الثاني من المادة الـ 124 من القانون الاساسي الأذربيجاني ينص على اعفاء عابدين بن علي أصغر فرض علييف عن منصب رئيس سلطة حي ناريمانوف للعاصمة باكو التنفيذية.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يعفي رئيس سلطة حي ناريمانوف للعاصمة باكو التنفيذية عن المنصب

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده