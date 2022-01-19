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    تكريم فائزي مسابقة المقال والرسم بين التلاميذ في "20 يناير كتابة لن تندثر!" – صور

    ١٩.٠١.٢٠٢٢ [١٤:١٣]

    باكو، 19 يناير، أذرتاج

    اختتمت مسابقة المقال والرسم بين التلاميذ في موضوع "20 يناير كتابة لن تندثر!" التي نظمت من جانب إدارة الشباب والرياضة بحي ناريمانوف للعاصمة باكو.

    وكرم فائزا المرتبة الأولى في مسابقة الرسم آزر علييف من المدرسة الثانوية المتوسطة رقم 193 ومراد حسينوف من المدرسة الثانوية المتوسطة "ترقي" فيما فازت بمسابقة المقال فدان حامدزاده من المدرسة الثانوية المتوسطة المزدوجة وفاطمة حسنلي من المدرسة الثانوية المتوسطة "ترقي" بشهادات وميداليات.

     

     

    AZERTAG.AZ :تكريم فائزي مسابقة المقال والرسم بين التلاميذ في "20 يناير كتابة لن تندثر!" – صور
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