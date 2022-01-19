أصول صندوق النفط تصل إلى 45 مليار و25.1 مليون دولار

باكو، 19 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

بلغت المصاريف المتعلقة بإدارة صندوق النفط الحكومي 22.5 مليون مانات خلال العام الماضي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الصندوق ان حجم أصول الصندوق في أوائل عام 2021 الماضي كان 43 مليارا و564.3 مليون دولار فازداد بنسبة 3.35 في المائة إلى اول يناير من عام 2022 ليصل إلى 45 مليارا و25.1 مليون دولار.

وتعزى الزيادة في الأصول إلى إيرادات موازنة الصندوق.