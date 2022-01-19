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    الرئيس إلهام علييف يعين وزيرا جديدا للصحة

    ١٩.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٣٠]

    باكو، 19 يناير، أذرتاج

    رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما يعين فيه وزيرا للصحة.

    أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ 5 من المادة الـ 109 من القانون الاساسي الأذربيجاني ينص على تعيين تيمور بن يوسف موسايف وزيرا للصحة ويدخل المرسوم حيز التنفيذ منذ يوم توقيعه.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يعين وزيرا جديدا للصحة
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