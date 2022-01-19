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    سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 90 دولار

    ١٩.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٠]

    باكو، 19 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    يستمر سعر برميل النفط الأذربيجاني في الارتفاع.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 90.56 دولار بعد ارتفاعه 0.72 دولار.

    يذكر انه تم بيع برميل النفط الأذربيجاني آخر مرة في 30 أكتوبر من عام 2014 بسعر 90 دولارا (90.52).

    وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 89.84 دولار في 18 يناير من العام الجاري.

     

    AZERTAG.AZ :سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 90 دولار
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