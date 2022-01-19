عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و152 ألف و829 نسمة

باكو، 19 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

زاد عدد سكان أذربيجان بمقدار 33 ألفا و696 شخص أو 0.3 في المائة منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 10 ملايين و152 ألف و829 نسمة حتى الأول من شهر ديسمبر للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الكثافة السكانية تبلغ 117 نسمة في الكيلومتر المربع.

ويسكن 53 في المائة من السكان في المدن و47 في المائة بالقرى ومنهم 49.9 في المائة هم الذكور و50.1 في المائة هن الإناث.