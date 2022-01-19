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    اقتصاد


    منتجات اذربيجانية تعرض في المعارض الدولية

    ١٩.٠١.٢٠٢٢ [١٦:١٤]

    باكو، 18 يناير (أذرتاج)

    قالت وزارة الاقتصاد لوكالة اذرتاج ان المنتجات الأذربيجانية غير النفطية ستعرض في معرض Prodexpo 2022 بموسكو في الربع الأول لهذا العام وفي معرض Gulfood 2022 الدولي للأغذية في مدينة دبي الإماراتية. ستشارك في معرض Prodexpo 2022 (11-7 فبراير) اكثر من 30 شركة اذربيجانية برعاية اذبرومو صندوق ترويج التصدير والاستثمار وبدعم من وزارة الاقتصاد. كما ستشارك حوالي 30 شركة اذربيجانية في معرض Gulfood 2022 بدبي (في 17-13 فبراير).

     

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