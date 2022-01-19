باكو، 19 يناير، أذرتاج رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما يعين فيه رئيسا جديدا لسلطة محافظة أبشرون التنفيذية. أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا الجزء الثاني من المادة الـ 124 من القانون الاساسي الأذربيجاني ينص على توظيف عابدين بن علي أصغر فرض علييف لمنصب رئيس سلطة محافظة أبشرون التنفيذية.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يعين رئيسا جديدا لسلطة محافظة أبشرون التنفيذية

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