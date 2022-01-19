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    الوزير: ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 7 % في القطاع غير النفطي إنجاز مهم

    ١٩.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٣٥‎]

    باكو، 19 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    إن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 7 في المائة في القطاع غير النفطي في عام 2021 - فترة ما بعد الحرب انجاز مهم. وصل هذا المؤشر آخر مرة إلى 7 في المائة في عام 2014، حسبما أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف.

     

    AZERTAG.AZ :الوزير: ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 7 % في القطاع غير النفطي إنجاز مهم
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