ولادة أكثر من 101 ألف مولود جديد في أذربيجان خلال العام السابق

باكو، 19 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

ولد 101 ألف و775 مولود جديد في أذربيجان في الفترة ما بين يناير – فبراير من عام 2021 السابق وجاء معدل كل 1000 ساكن من الأهالي 11.1 مولود جديد.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء ان 69 ألفا و761 حالة وفاة سجلت في البلد خلال 11 شهرا من العام السابق وكان مستوى الوفاة لكل 1000 شخص من الأهالي 7.6 حالة.

ولد 2628 مولود جديد توائم و75 منهم ثلاثة توائم و8 أطفال رباعي.