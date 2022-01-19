أذربيجان: 1151 إصابة و9 وفيات من كورونا في 19 يناير

باكو، 19 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

سجلت إصابة 1151 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 543 مصاب هذا المرض وتوفي 9 مصابين بالفيروس خلال 19 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 628 ألف و166 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 610 ألف و23 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و550 مريض منهم ويستمر علاج 9 آلاف و593 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 9 آلاف و344 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و28 ألفا و671 فحص طبي.