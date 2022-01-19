أذربيجان: تطعيم اكثر من 28 ألف جرعة من لقاح كورونا في 19 يناير

باكو، 19 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 28 ألفا و97 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 19 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن ألفين و746 شخص تلقا الجرعات ضمن المرحلة الاولى وألفين و953 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 22 ألفا و398 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و729 ألف و782 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و206 ألف و120 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و720 ألف و935 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و802 ألف و727 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.