  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تطعيم اكثر من 28 ألف جرعة من لقاح كورونا في 19 يناير

    ١٩.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٥‎]

    باكو، 19 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 28 ألفا و97 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 19 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن ألفين و746 شخص تلقا الجرعات ضمن المرحلة الاولى وألفين و953 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 22 ألفا و398 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و729 ألف و782 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و206 ألف و120 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و720 ألف و935 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و802 ألف و727 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم اكثر من 28 ألف جرعة من لقاح كورونا في 19 يناير
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٠٨]
    أذربيجان: 1151 إصابة و9 وفيات من كورونا في 19 يناير
    ١٩.٠١.٢٠٢٢ [١١:٤٨]
    أذربيجان: تطعيم نحو 30 ألف جرعة من لقاح كورونا في 18 يناير
    ١٩.٠١.٢٠٢٢ [١١:٢٩]
    أذربيجان: 930 إصابة و12 وفاة من كورونا في 18 يناير
    ١٨.٠١.٢٠٢٢ [١١:١٢]
    أذربيجان: تطعيم 11 مليونا و672 ألف و89 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
    أذربيجان: تطعيم اكثر من 28 ألف جرعة من لقاح كورونا في 19 يناير