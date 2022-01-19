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    سياسة


    معهد كونفوشيوس حريص على المزيد من تعميق التعاون مع أذرتاج

    ١٩.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٠]

    باكو، 19 يناير (أذرتاج)

    بين أذرتاج ومعهد كونفوشيوس تعاون واسع في مجال إعداد كوادر متخصصين باللغة الصينية. والمعهد حريص على مواصلة هذا العمل. يمر في هذا العام 30 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وأذربيجان. بهذه المناسبة نريد تنظيم معرض مشترك مع أذرتاج.

    قال هذه الأفكار المدير الصيني الجديد لمعهد كونفوشيوس وانغ هاوغيانغ في لقائه مع رئيس مجلس إدارة وكالة اذرتاج في 19 يناير.

    هنأ رئيس مجلس الإدارة الضيفَ بمناسبة تعيينه في هذا المنصب متمنيا له التوفيق في نشاطه. قال ان أذرتاج تتعاون بشكل وثيق مع معهد كونفوشيوس منذ تأسيسه في باكو. ان تطوير العلاقات الثنائية يساهم في زيادة التقارب بين الشعبين. اما تنظيم معرض مشترك وطرق جديدة للتعاون مفيدة من هذا المنظور.

    بعد اللقاء تعرف الضيفان الصينيان على المبنى الجديد للوكالة والتقيا اسرة العاملين فيها.

    كما حضرت اللقاء المدرسة في معهد كونفوشيوس زينغ جونهياو.

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