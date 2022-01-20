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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٠.٠١.٢٠٢٢ [١١:٥‎٤]

    باكو، 20 يناير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 20 يناير كانون الثاني.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0163

    أورو EUR 1 1.9261

    دولار أسترالي AUD 1 1.2215

    روبل بلاروس BYN 1 0.6568

    ريال برازيلي BRL 1 0.3053

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1095

    كرون دنماركي DKK 1 0.2588

    لاري جورجي GEL 1 0.5529

    روبي هندي INR 1 0.0228

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2182

    دولار كندا CAD 1 1.3597

    دينار الكويت KWD 1 5.624

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4055

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0833

    جنيه مصري EGP 1 0.108

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0943

    كرون النرويج NOK 1 0.1932

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4243

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0221

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3861

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2589

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1507

    دولار تايوان TWD 1 0.0615

    ليرة تركيا TRY 1 0.1255

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0601

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.153

    كرون التشيك CZK 1 0.079

    يوان الصين CNY 1 0.2677

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3128

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5428

    كرون السويد SEK 1 0.1859

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8556

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1427

    ليرة لبنان LBP 100 0.1125

    ين اليابان JPY 100 1.4862

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2075

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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