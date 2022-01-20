البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 20 يناير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 20 يناير كانون الثاني.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0163
أورو EUR 1 1.9261
دولار أسترالي AUD 1 1.2215
روبل بلاروس BYN 1 0.6568
ريال برازيلي BRL 1 0.3053
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1095
كرون دنماركي DKK 1 0.2588
لاري جورجي GEL 1 0.5529
روبي هندي INR 1 0.0228
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2182
دولار كندا CAD 1 1.3597
دينار الكويت KWD 1 5.624
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4055
بيسو المكسيك MXN 1 0.0833
جنيه مصري EGP 1 0.108
لاي مولدوفا MDL 1 0.0943
كرون النرويج NOK 1 0.1932
زلوتي بولندا PLN 1 0.4243
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0221
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3861
دولار سنغافورة SGD 1 1.2589
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1507
دولار تايوان TWD 1 0.0615
ليرة تركيا TRY 1 0.1255
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0601
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.153
كرون التشيك CZK 1 0.079
يوان الصين CNY 1 0.2677
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3128
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5428
كرون السويد SEK 1 0.1859
فرنك سويسرا CHF 1 1.8556
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1427
ليرة لبنان LBP 100 0.1125
ين اليابان JPY 100 1.4862
بيسو تشيلي CLP 100 0.2075
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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