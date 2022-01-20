باكو، 20 يناير، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 20 يناير كانون الثاني. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0163 أورو EUR 1 1.9261 دولار أسترالي AUD 1 1.2215 روبل بلاروس BYN 1 0.6568 ريال برازيلي BRL 1 0.3053 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1095 كرون دنماركي DKK 1 0.2588 لاري جورجي GEL 1 0.5529 روبي هندي INR 1 0.0228 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2182 دولار كندا CAD 1 1.3597 دينار الكويت KWD 1 5.624 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4055 بيسو المكسيك MXN 1 0.0833 جنيه مصري EGP 1 0.108 لاي مولدوفا MDL 1 0.0943 كرون النرويج NOK 1 0.1932 زلوتي بولندا PLN 1 0.4243 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0221 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3861 دولار سنغافورة SGD 1 1.2589 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1507 دولار تايوان TWD 1 0.0615 ليرة تركيا TRY 1 0.1255 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0601 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.153 كرون التشيك CZK 1 0.079 يوان الصين CNY 1 0.2677 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3128 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5428 كرون السويد SEK 1 0.1859 فرنك سويسرا CHF 1 1.8556 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1427 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.4862 بيسو تشيلي CLP 100 0.2075 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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