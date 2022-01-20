باكو، 19 يناير (أذرتاج) كتب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في صفحته الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك عن الذكرى الـ32 لمأساة 20 يناير. أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس نشر مشاهد من نصب "المشعل الابدي" وعلم الدولة وكتب "20 يناير – الله يرحم جميع شهدائنا".

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يكتب في صفحته الرسمية في فيسبوك عن الذكرى الـ32 لمأساة 20 يناير

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