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    سياسة


    مسئولون رسميون يزورون مقابر الشهداء

    ٢٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١١]

    باكو، 20 يناير (أذرتاج)

    تمر اليوم 32 عاما على مأساة 20 يناير الدموية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الوزراء علي اسدوف ورئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا ورئيس الديوان الرئاسي سامر نورييف وغيرهم من المسئولين الرسميين زاروا مقابر الشهداء ووضعوا باقات من الزهور على قبور أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل حرية بلدنا احياء لذكراهم الخالدة.

     

    AZERTAG.AZ :مسئولون رسميون يزورون مقابر الشهداء
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