النائبة الأولى للرئيس تكتب في صفحتها الرسمية في انستغرام
AzerTAg.az
٢٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٣٢]
باكو، 20 يناير (أذرتاج)
كتبت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا في صفحتها الرسمية في انستغرام عن الذكرى ال32 لمأساة 20 يناير الدموية.
أفادت وكالة أذرتاج ان السيدة مهربان علييفا سألت الله تعالى رحمة لجميع شهدائنا.
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