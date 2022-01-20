وزير الخارجية يلتقي بالأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

باكو، 20 يناير، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 19 يناير بالأمين العام لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا السيدة هيلغا شميت على هامش زيارته فيينا للعمل.

وقالت الخارجية في بيان إن الامين العام هيلغا شميت هنأت أذربيجان بمناسبة رئاسته منتدى التعاون الأمني لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا مشيرة الى أن اولويات الرئاسة مفصلة ومتزنة. ونوهت الى أن دور منتدى التعاون الامني كبير في معالجة الشؤون الامنية في فضاء منظمة الامن والتعاون في اوروبا في الوقت الحاضر معبرة عن أملها في مساهمة رئاسة أذربيجان الحالية في حل المشكلات.

وشُدد على أن اولويات أذربيجان للرئاسة مدعومة من قبل منظمة الامن والتعاون في اوروبا. وعُبر عن استعداد أمانة منظمة الامن والتعاون في أوروبا للتعاون عن كثب مع رئاسة أذربيجان في تنفيذ تلك الاولويات.

وأكد الوزير جيهون بايراموف على اعارة أذربيجان اهمية للتعاون مع منظمة الامن والتعاون في اوروبا. واشار الى أن تنفيذ التعاون المبني على المشاريع مع المنظمة مهم واعتمد في هذا السياق بامتنان على المشاريع الموجودة مع منظمة الامن والتعاون في اوروبا في مسائل تطوير روابط النقل وترويج الطاقة الخضراء والبيئة.

كما افاد الوزير اهتمامنا بمشاركة مبنية على المشاريع للمنظمة في عمليات البناء واعادة التكامل المنفذة في المرحلة ما بعد النزاع الحالية.

وقدم الوزير معلومات الى الامين العام لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا حول الوضع الراهن في المنطقة والشؤون المتعلقة بتنفيذ البيانات الثلاثية والخطوات التي يتخذها أذربيجان في تطبيع علاقات بين البلدين.

وابلغ الوزير أن اعادة ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا منظور فيها كعنصر مهم لتطبيع علاقات بين الدولتين مضيفا أن أذربيجان نصير الشروع دون فقدان وقت في هذه العملية. وذكر بالأسف أن تعامل أرمينيا مع هذه القضية بما فيه الموقف المعروض من هذا الشأن والتقدم بعدد من الشروط المسبقة في الاخذ في عملية اعادة الترسيم من قبل أرمينيا غير مقبول نهائيا. واستلفت اهتمام الامين العام الى أن أذربيجان مؤيد بالشروع في عملية اعادة الترسيم دون أي قيد أو شرط.

كما تبادل الجانبان وجهات نظر حول شؤون التعاون بين أذربيجان ومنظمة الامن والتعاون في اوروبا وكذلك سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.