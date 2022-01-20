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    انخفاض سعر برميل النفط

    ٢٠.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٠٣]

    باكو، 20 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    انخفض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 86.90 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضه 0.06 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 88.10 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه قدر 0.34 دولارا.

     

    AZERTAG.AZ :انخفاض سعر برميل النفط
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