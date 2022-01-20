رفائل غروسي: أذربيجان شريك واجب جدا للوكالة الدولية للطاقة الذرية

باكو، 20 يناير (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف الذي يزور فيينا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائل غروس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الطرفين أعربا عن ارتياحهما لمستوى التعاون البيني واجرا تبادل الآراء حول مسائل التعاون الحالي وآفاق تطويره.

تحدث جيهون بايراموف عن أهمية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في نظام عدم انتشار السلاح النووي عالميا وتناول دور الوكالة في هذا المجال. تطرق الوزير الى أهمية نظام توثيق AEBA في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. وقال ان أذربيجان تبدي أهمية كبيرة لحماية الامن النووي وتعزيزه وتدعم كل الجهود في مجال توسيع التعاون الدولي في هذا الخصوص.

قيل ان الوكالة تلعب دورا رئيسيا في اعداد قواعد الامن النووي ومعاييره، مع الاشارة الى ان اذربيجان أنشأت نظام المراقبة على التصدير الوطني الشامل المبني على الأساس القانوني الوثيق.

كما جرى الحديث في اللقاء عن تعاون أذربيجان مع الوكالة في اطار المشاريع المتعلقة بمعالجة السرطان في مجال الطب وزيادة منتجات القطن في مجال الزراعة. قيل ان الجانب الاذربيجاني حريص على التعاون في مجال البيئة المحيطة.

تم التأكيد على ضرورة المراقبة على مراعاة قواعد الامن في استغلال المحطة الكهرذرية العاملة بالتقنيات القديمة من قبل أرمينيا.

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان أذربيجان شريك واجب جدا للوكالة وبينهما تعاون ناجح في العديد من المجالات. تحدث غروسي عن مشاريع التعاون المشترك الجارية حاليا مشيرا الى وجود آفاق التعاون بين اذربيجان والوكالة في مجال حماية البيئة المحيطة.