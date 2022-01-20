  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    الثلوج الكثيفة تشل الحركة في الطريق بين موغانلي واسماعيللي

    ٢٠.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٩]

    باكو، 20 يناير (أذرتاج)

    أفشل استمرار تساقط الثلوج الكثيفة حركة المرور في الطريق بين موغانلي واسماعيللي.

    أفاد مراسل وكالة أذرتاج ان الثلوج الكثيفة والضباب تؤدي الى حوادث مرورية في هذا الطريق.

    يضطر الناس الى ترك سياراتهم في الطريق وقطع مسافات بالمشي على الاقدام.

    جلبت الى المكان الجرافات لفتح طرق رئيسية وإزالة الثلوج.

     

    AZERTAG.AZ :الثلوج الكثيفة تشل الحركة في الطريق بين موغانلي واسماعيللي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠١.٢٠٢٢ [١١:٣٢]
    بتر قدم مزارع بانفجار لغم مغروس من قبل قوات أرمينيا في جورانبوي
    ١٨.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٢]
    إنشاء 90 % من شبكة مياه الشرب الرئيسية في بلدة سوقوفوشان وقرية تاليش في الأراضي المحررة
    ١٤.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٤٢]
    مشاهد خلابة من شاه داغ – صور
    ١٤.٠١.٢٠٢٢ [١١:٢٣]
    ضبط بندقية للصيد غير قانوني ذات الماسورة المزدوجة لدى مواطن في أستارا – صورة
    الثلوج الكثيفة تشل الحركة في الطريق بين موغانلي واسماعيللي الثلوج الكثيفة تشل الحركة في الطريق بين موغانلي واسماعيللي الثلوج الكثيفة تشل الحركة في الطريق بين موغانلي واسماعيللي الثلوج الكثيفة تشل الحركة في الطريق بين موغانلي واسماعيللي الثلوج الكثيفة تشل الحركة في الطريق بين موغانلي واسماعيللي الثلوج الكثيفة تشل الحركة في الطريق بين موغانلي واسماعيللي الثلوج الكثيفة تشل الحركة في الطريق بين موغانلي واسماعيللي الثلوج الكثيفة تشل الحركة في الطريق بين موغانلي واسماعيللي الثلوج الكثيفة تشل الحركة في الطريق بين موغانلي واسماعيللي الثلوج الكثيفة تشل الحركة في الطريق بين موغانلي واسماعيللي