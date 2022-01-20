باكو، 20 يناير (أذرتاج) أفشل استمرار تساقط الثلوج الكثيفة حركة المرور في الطريق بين موغانلي واسماعيللي. أفاد مراسل وكالة أذرتاج ان الثلوج الكثيفة والضباب تؤدي الى حوادث مرورية في هذا الطريق. يضطر الناس الى ترك سياراتهم في الطريق وقطع مسافات بالمشي على الاقدام. جلبت الى المكان الجرافات لفتح طرق رئيسية وإزالة الثلوج.

AZERTAG.AZ : الثلوج الكثيفة تشل الحركة في الطريق بين موغانلي واسماعيللي

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