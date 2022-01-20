جورجيا تستورد 12 ألف طن من وقود الديزل من أذربيجان خلال العام الماضي

تبليسي، 20 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

استوردت جورجيا 96.4 ألف طن من وقود الطائرة خلال العام الماضي، وهذا أكثر 70.9 في المائة مقارنة سنوية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد مستوردي البترول الجورجيين ان جورجيا استوردت 12 ألف طن من وقود الطائرة من أذربيجان.

وأصبحت أذربيجان ثاني أكبر مورد لوقود الطائرة إلى جورجيا. وزودت جورجيا بأكبر كمية من وقود الطائرة من تركمانستان - 57700 طن خلال العام الماضي.