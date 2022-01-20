الرئيس إلهام علييف يستقبل مستشار مكتب رئيس فرنسا برفقة المبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي لشؤون القوقاز – صور

باكو، 20 يناير، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 20 يناير اليوم مستشار مكتب رئيس فرنسا لشؤون أوروبا القارية وتركيا السيدة ايزابيل دومون والمبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي لشؤون جنوب القوقاز تويفو كلآر.

ونقل الرئيس إلهام علييف تهانيه بمناسبة تولي فرنسا مهمة رئاسة الاتحاد الاوروبي معبرا عن أمله في نجاح فرنسا في تنفيذ رئاسة الاتحاد الاوروبي.

وتذكر رئيس الدولة بامتنان لقاءات عقدها في 15 ديسمبر العام الماضي في بروكسيل مع رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي شارل ميشيل ورئيس فرنسا ايمانوئل ماكرون مشيدا بها.

واعربت السيدة ايزابيل دومون مستشار مكتب رئيس فرنسا لشؤون اوروبا القارية وتركيا عن شكرها للرئيس إلهام علييف على استقباله إياهما يوم الحداد الوطني 20 يناير بالنسبة لشعب أذربيجان. وقالت إنها تزور البلد برفقة ممثلين عن فرنسا والاتحاد الاوروبي موضحة أن هذه الزيارة تستهدف اجراء مناقشات متواصلة للقاءات الايجابية المنعقدة في بروكسل 15 ديسمبر.

واكد المبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي لشؤون جنوب القوقاز تويفو كلآر على اهمية اللقاءت المنعقدة ضمن القمة الرابعة لبرنامج الشراكة الشرقية للاتحاد الاوروبي في بروكسل مشيرا الى اهمية خاصة لهذه الزيارة المنطقة من حيث بحث الشؤون الواجبة.

وجرى في اللقاء تبادل وجهات نظر حول ضمان السلام والاستقرار المستدامين وكذلك سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.