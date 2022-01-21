وزير الخارجية يلتقي بالوزير النمساوي الاتحادي لشؤون أوروبا والقضايا الدولية

باكو، 21 يناير، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف 20 يناير على هامش زيارته فيينا للعمل بالوزير النمساوي الاتحادي لشؤون أوروبا والقضايا الدولية ألكساندر شالينبرغ.

قالت الخارجية في بيان إن اللقاء نوقشت فيه شؤون التعاون الثنائي وآفاق العلاقات مع الإشارة الى وجود إمكانات كبيرة من اجل تطوير التعاون الاقتصادي وعلاقات الاعمال بين البلدين.

وتبادل الوزيران وجهات نظر حول تنظيم عدد من الفعاليات المتعلقة بحلول الذكرى السنوية الـ30 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال العام الجاري.

وقدم الوزير جيهون بايراموف معلومات حول الوضع الراهن في المنطقة في الفترة ما بعد النزاع وأعمال إعادة البناء والاعمار والتأهيل والانشاء واسعة النطاق المنفذة فيما نوه الوزير الى ظهور فرص امام تطبيع علاقات بين البلدين بحكم إزالة عامل الاحتلال مشددا على ضرورة الامتثال امتثالا جادا بمبادئ القانون الدولي بالدرجة الأولى من اجل تحقيق هذا الامر.

كما بحث الطرفان في اللقاء شؤون التعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي وسائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.