  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    عرض موقع النصر لدى مركز حيدر علييف – صور

    ٢١.٠١.٢٠٢٢ [١١:٥‎٤]

    باكو، 21 يناير، أذرتاج

    ينظم 21 يناير اليوم لدى مركز حيدر علييف في باكو العاصمة عرض موقع مكرس للنصر المحقق في حرب الـ44 يوما الوطنية.

    ويشارك في حفل العرض المنظم تحت اشراف كبير مستشاري قسم العمل مع المنظمات غير الحكومية والاتصالات لدى الديوان الرئاسي الاذربيجاني هوماي قاسموفا ممثلون عن المؤسسات العامة والحكومية ونواب المجلس الوطني والمجتمع والإعلام والصحافة.

    وشاهد المشاركون في البداية مقطع فيديو مكرس لموقع النصر على العنوان http://zefer.az/az .

     

     

    AZERTAG.AZ :عرض موقع النصر لدى مركز حيدر علييف – صور
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٣:١٩]
    تظهر براعم أولى لتكون النظام العالمي الجديد عند القاء النظر على السياق العالمي
    ٢٠.٠١.٢٠٢٢ [٢٠:١٣]
    تعليق خارجية أذربيجان على خطاب وزير الخارجية الفرنسي في الجمعية الوطنية
    ٢٠.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٦]
    وزير الخارجية التركي يكتب في تغريدة على تويتر بمناسبة مأساة 20 يناير
    ٢٠.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٢٧]
    رفائل غروسي: أذربيجان شريك واجب جدا للوكالة الدولية للطاقة الذرية
    عرض موقع النصر لدى مركز حيدر علييف – صور عرض موقع النصر لدى مركز حيدر علييف – صور عرض موقع النصر لدى مركز حيدر علييف – صور عرض موقع النصر لدى مركز حيدر علييف – صور عرض موقع النصر لدى مركز حيدر علييف – صور عرض موقع النصر لدى مركز حيدر علييف – صور عرض موقع النصر لدى مركز حيدر علييف – صور عرض موقع النصر لدى مركز حيدر علييف – صور عرض موقع النصر لدى مركز حيدر علييف – صور عرض موقع النصر لدى مركز حيدر علييف – صور