عرض موقع النصر لدى مركز حيدر علييف – صور

باكو، 21 يناير، أذرتاج

ينظم 21 يناير اليوم لدى مركز حيدر علييف في باكو العاصمة عرض موقع مكرس للنصر المحقق في حرب الـ44 يوما الوطنية.

ويشارك في حفل العرض المنظم تحت اشراف كبير مستشاري قسم العمل مع المنظمات غير الحكومية والاتصالات لدى الديوان الرئاسي الاذربيجاني هوماي قاسموفا ممثلون عن المؤسسات العامة والحكومية ونواب المجلس الوطني والمجتمع والإعلام والصحافة.

وشاهد المشاركون في البداية مقطع فيديو مكرس لموقع النصر على العنوان http://zefer.az/az .