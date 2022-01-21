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    بطولة تاتا ستيل ماسترز للشطرنج: شهريار محمدياروف يتصدر ترتيب المشاركين

    ٢١.٠١.٢٠٢٢ [١١:٥‎٠]

    باكو، 21 يناير (أذرتاج)

    أقيمت الجولة الخامسة لبطولة تاتا ستيل ماسترز للشطرنج في مدينة وايك ان زي في ندرلاند.

    أفادت وكالة أذرتاج ان اللاعب الاذربيجاني شهريار محمدياروف تغلب على الندرلاندي جوردين وان فوريست في هذه الجولة ورفع نقاطه الى 3.5.

    بهذه النتيجة تصدر محمدياروف ترتيب اللاعبين.

    تقام المسابقة في 13 جولة ويشارك فيها 14 لاعبا للشطرنج.

     

    AZERTAG.AZ :بطولة تاتا ستيل ماسترز للشطرنج: شهريار محمدياروف يتصدر ترتيب المشاركين
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