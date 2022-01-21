أذربيجان: 1186 إصابة و14 وفاة من كورونا في 20 يناير

باكو، 21 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

سجلت إصابة 1186 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 582 مصاب هذا المرض وتوفي 14 مصابا بالفيروس خلال 20 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 629 ألف و352 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 610 ألف و605 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و564 مريض منهم ويستمر علاج 10 آلاف و183 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 9 آلاف و116 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و37 ألفا و787 فحص طبي.