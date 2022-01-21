  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تطعيم نحو 27 ألف جرعة من لقاح كورونا في 20 يناير

    ٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٢٢]

    باكو، 21 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 26 ألفا و784 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 20 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن ألفين و619 شخص تلقا الجرعات ضمن المرحلة الاولى وألفين و651 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 21 ألفا و514 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و756 ألف و566 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و208 ألف و739 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و723 ألف و586 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و824 ألف و241 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم نحو 27 ألف جرعة من لقاح كورونا في 20 يناير
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٠١]
    ارتقاع حالة الاصابة بكوفيد 19 في العالم الى اكثر من 3.6 مليون شخص
    ٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٣]
    أذربيجان: 1068 إصابة و17 وفاة من كورونا في 21 يناير
    ٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٩]
    أذربيجان: تطعيم 8471 جرعة من لقاح كورونا في 21 يناير
    ٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٠٧]
    أذربيجان: 1186 إصابة و14 وفاة من كورونا في 20 يناير
    أذربيجان: تطعيم نحو 27 ألف جرعة من لقاح كورونا في 20 يناير