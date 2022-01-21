أذربيجان: تطعيم نحو 27 ألف جرعة من لقاح كورونا في 20 يناير

باكو، 21 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 26 ألفا و784 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 20 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن ألفين و619 شخص تلقا الجرعات ضمن المرحلة الاولى وألفين و651 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 21 ألفا و514 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و756 ألف و566 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و208 ألف و739 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و723 ألف و586 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و824 ألف و241 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.