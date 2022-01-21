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    سماكة الثلج 19 سم مع 20 مئوية تحت الصفر في قوبا

    ٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٥‎٣]

    قوبا، 21 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    سجلت الأرصاد الجوية 20 مئوية تحت الصفر في قرية قيريز لمحافظة قوبا شمال البلاد.

    أفادت وكالة اذرتاج أن سماكة الثلوج تبلغ 19 سم في قرية قيريز و15 سم في قرية خالتان في محافظة قوبا.

    كما بلغت سماكة الثلوج في محافظة قوصار 4 سم وبلدة آلتي آغاج في خيزي 16 سم وفي مركز محافظة قوبا 20 سم وفي محافظة شابران 3 سم.

    وانخفضت درجة الحرارة الى 12.6 تحت الصفر في قرية خالتان لمحافظة قوبا.

     

    AZERTAG.AZ :سماكة الثلج 19 سم مع 20 مئوية تحت الصفر في قوبا
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