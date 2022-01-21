الكاتب الصحفي المصري المعروف يكتب عن الذكري ال 32 لمأساة “يناير الأسود”

باكو، 21 يناير (أذرتاج)

كتب محمد سلامة الكاتب الصحفي المصري المعروف المتخصص في شئون آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية مقالا عن الذكرى الـ32 لمأساة "يناير الأسود". تعيد وكالة أذرتاج نشر المقال:

"يعد العشرين من يناير عام 1990 يوما اسود في تاريخ اذربيجان الحديث والمعاصر. ففي منتصف ليلة العشرين من شهر يناير 1990 قامت القوات السوفيتية بالهجوم على باكو من كافة الاتجاهات، بما في ذلك بحرا، وذلك في محاولة يائسة وفاشلة لإنقاذ النظام الشيوعي، ودحر الكفاح الوطني التحررى الأذربيجاني. وكان هجوم القوات السوفيتية أمرا غير مسبوق من حيث اعتدائه على مواطنين مسالمين غير مسلحين في أذربيجان السوفيتية، الأمر الذى خلف موجات من الشعور بالصدمة في كافة أرجاء الجمهورية.

وقد شهدت الجمهوريات السوفيتية هجوما مماثلا سابقا لهذا الهجوم، بيد أنه لم يتخذ ذلك النطاق الذي اتخذه في حالة الهجوم على أذربيجان. ففي باكو؛ وبحجة “إعادة النظام إلى المدينة”؛ اقتحم الجيش السوفيتي المدينة بوحشية بالغة محاولا سحق حركة التحرر التي كانت تحظى بالتأييد الساحق. وأباد الجيش، وسحق بالدبابات والمدافع الرشاشة كل شيء في الأفق البشر والحجر.

وقد تم تنفيذ العملية العسكرية التي أُطلق عليها “الضربة” ضد الحركة المعادية للسوفييت، والمؤيدة للديمقراطية والتحرر في أذربيجان، وذلك بموجب حالة الطوارئ التي أعلنتها اللجنة التنفيذية للحزب الشيوعي للاتحاد السوفييتي ووقع عليها الرئيس جورباتشوف، وتم تطبيقها حصريا على جمهورية أذربيجان، بعد أن سقط قتيلا في الشوارع أكثر من مئة وثلاثين مواطنا، فضلا عن أكثر من سبعمئة جريحا.

ولم تكن أوامر ميخائيل جورباتشوف باستخدام القوة ضد المدنيين الأبرياء إلا محاولة يائسة لوقف تفسخ الحكم الشيوعي في أذربيجان وانهياره.

ومن قبيل السخرية والتناقض أن ميخائيل جورباتشوف، رئيس اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، قد حظي بإعجاب الغرب باعتباره “ديمقراطيا” و”محبا للسلام” ورُشح في أكتوبر 1990 للحصول على جائزة نوبل بسبب “دوره القيادى في عملية السلام”، وهو نفسه الذي كان مسئولا شخصيا عن هذه المأساة وعن قتل الأبرياء من مواطني اذربيجان احدي الجمهوريات السوفيتية في ذلك الوقت.

وقد دافع حامل جائزة نوبل للسلام ميخائيل جورباتشوف عن هذا الغزو، بحجة الخطر الوشيك المزعوم للأصولية الإسلامية في أذربيجان. واستغل بعض المسئولين الرسميين الآخرين التوتر بين أرمينيا وأذربيجان حول منطقة قاراباغ الجبلية الأذربيجانية باعتبارها حجة لاحتلال البلاد.

بيد أن وزير الدفاع السوفيتي ديمتري يازوف اتسم بقدر أكبر من الشرف في تصريحاته حين قال: “لقد جئنا لمنع الاستيلاء الفعلي على حكومة أذربيجان من قِبل المعارضة غير الشيوعية، ولمنع إحرازهم الانتصار في الانتخابات الحرة المقبلة (التي كان مقررا انعقادها في مارس 1990) وللقضاء عليهم باعتبارهم قوة سياسية، وتأمين استمرار وجود الحكومة الشيوعية في السلطة”.

وأشارت منظمة هيومان رايتس واتش (مراقبة حقوق الإنسان) في تقريرها حول الأمر بعنوان “يناير الأسود في أذربيجان” إلى أنه: “لم يكن العنف الذى استخدمه الجيش السوفيتي ليلة 19-20 يناير متكافئ بأي حال مع المقاومة التي أبداها الآذريون، حتى أنه تحول إلى ممارسة للعقاب الجماعي. ولأن المسئولين السوفييت قد أعلنوا على الملأ أن هدف تدخل القوات السوفيتية هو الحيلولة دون إسقاط حكومة جمهورية أذربيجان التي يسيطر عليها الشيوعيون من قِبل المعارضة غير الشيوعية ذات التوجه الوطني، فيمكن اعتبار العقاب الذي أُنزل بباكو على يد الجنود السوفييت إنذارا للحركات القومية ليس فقط في أذربيجان، بل أيضا للجمهوريات الأخرى للاتحاد السوفيتي”.

بيد أن الغزو لم يحقق للقيادة السوفيتية ما أرادته، وتحول يناير الأسود إلى منعطف في تاريخ أذربيجان والهاما لشعوب الجمهوريات السوفيتية الأخرى للاستقلال. فقد بدد الجيش الأحمر آخر خيوط الأمل لدى الآذريين في إمكانية إصلاح الاتحاد السوفيتي والإبقاء عليه بطريقة أو بأخرى. فقد تناثرت الدماء على وجه الإمبراطورية السوفيتية من كل رصاصة أطلقت في شوارع باكو، وأسقطت معها المُثل الشيوعية. وقد كان من المفترض أن تبث الدبابات والمدرعات – التي سحقت أجساد المواطنين – الرعب في قلوب الأمة لتتخلي عن حلمها في التحرر، ولكن بدلا من ذلك، تسلح الشعب الآذرى بإصرار لم يشهده من قبل على مواصلة مسيرة تحرره.

وفي جلسة تاريخية عقدت في الثامن عشر من أكتوبر لعام 1991، أصدر المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان بالإجماع، القانون الدستوري “حول استقلال الدولة في جمهورية أذربيجان”. وتلي هذا القرار استفتاء وطني في جمهورية أذربيجان في 29 ديسمبر 1991. وضمت ورقة الاقتراع في هذا الاستفتاء سؤالا واحدا هو: “هل تؤيد القانون الدستورى لاستقلال الدولة في جمهورية أذربيجان؟” وصوت شعب أذربيجان بالإجماع تأييدا لاستقلال الدولة.

ولم تفل من عزم الشعب الأذربيجاني على بناء بلد ديمقراطي مستقل ومزدهر فظائع “يناير الأسود” وما تلاها من عدوان أرمينيا ضد أذربيجان، واحتلالها لمساحة 20% من أراضيها، فضلا عن الصعوبات السياسية الاقتصادية التي تمتد جذورها إلى الأيام الأولي لاستقلال البلاد.

ولكن بفضل قيادتها ووحدة أبناء اذربيجان وتضحياتهم قامت القوات المسلحة بقيادة القائد الأعلى الرئيس الهام علييف بإعطاء الاوامر لردع العدوان الارميني وتحرير الاراضي المحتلة في 20 سبتمبر عام 2020 الامر الذي قوبل بترحاب شديد من جيش الشعب الذي قاتل بشجاعة واستبسال لمدة 44 يوما، وحرر المناطق المحتلة بما فيها شوشا عاصمة قاراباغ، وأصبح يوم العاشر من نوفمبر من كل عام عيدا للنصر وتحرير الارض، ونفذت اذربيجان قرارات مجلس الامن بقواتها المسلحة بعد ان عجزت لجنة “منسك” عن حلحلة المسألة والضغط علي ارمينيا للانسحاب من الاراضي المحتلة.

لقد أصبحت أذربيجان اليوم بلدا يتطور بديناميكية بمعدلات نمو غير مسبوقة. وتحولت أذربيجان إلى قائد إقليمي وشريك جدير بالثقة في العلاقات الدولية، وذلك بفضل الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية الثابتة والحكم الرشيد والإدارة الفعالة للبلاد.

وفي يوم 20 يناير من كل عام يزور شعب أذربيجان “مرقد الشهداء” للإشادة بمن ضحى بحياته من أجل استقلال البلاد وحريتها وتطورها المزدهر من أجل الاجيال الجديدة لأذربيجان."