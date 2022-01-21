تظهر براعم أولى لتكون النظام العالمي الجديد عند القاء النظر على السياق العالمي

باكو، 21 يناير، أذرتاج

قالت سعادتي وسفوفا نائبة مديرة قسم شؤون المنظمات غير الحكومية والاتصالات بالديوان الرئاسي الاذربيجاني في كلمة ألقتها في حفل عرض موقع النصر http://zefer.az/az المنظم لدى مركز حيدر علييف في باكو اليوم إن التغييرات الجذرية تشترط نموذج التنمية الجديد لبلدنا وإن استعداد البلد الغالب لجميع تحديات العالم المتحول وإعادة نظر الشعب الغالب في نفسه في الجغرافيا القديمة والجديدة وتحديد أسس فكرية جديدة ورسملة الثقة الذاتية المتولدة من الحرب الوطنية ونتائجها وبالتعبير الاخر تعزيز موقعنا في المنطقة والعالم وإيجاد مكاننا تحت الشمس وضمان الوصول الى فرص كتابة قواعد عالمية وليس أن يُكتب في القاعدة العالمية فقط ستكتسب أهمية خاصة بالنسبة لنا في الوقت الحاضر وفي المستقبل القريب.

وأوضحت يوسفوفا أنه إذا القينا نظرة في السياق العالمي قد بدأت تظهر براعم أولى لتكون النظام العالمي الجديد وكما جاء في الحديث الصحفي الأخير للرئيس الاذربيجاني أن قواعد التصرف التقليدية في العلاقات الدولية قد شرعت في النفاد حيث أن عامل القوة يتقدم اكثر من غيره ويجب علينا أن نكون جاهزين لذلك فلذلك ينبغي لنا أن نعتمد دائما على انفسنا وان نكون أقوى وألا نكون متوقفين على أحد.