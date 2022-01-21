الوزير: التعاون مع سويسرا يفتح إمكانيات كبيرة امام كلتا الدولتين والشعبين

باكو، 21 يناير (أذرتاج)

نحتفل بذكرى مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وسويسرا.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف.

أضاف الوزير ان العلاقات الثنائية تتسم بالشراكة المخلصة والتفاهم والتنمية الديناميكية. ان التعاون الموجود في مجالات الاقتصاد والعلم والتعليم والثقافة وغيرها من المجالات يفتح إمكانيات كبيرة امام كلتا الدولتين والشعبين.