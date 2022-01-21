بطولة أذربيجان للشطرنج تنظم في نخجوان بالرقم القياسي المحلي لرصيد الجائزة

باكو، 21 يناير، أذرتاج

كشف الاتحاد الاذربيجاني للشطرنج عن موعد بطولة البلد للرجال وفقا للخطة المصدق عليها.

وتنطلق البطولة في الخامس من فبراير سباط القادم في نخجوان.

وأوضح الاتحاد أن تنظيم اول مسابقة العام الجاري للشطرنج بدعم اتحاد نخجوان للشطرنج يستهدف الى التوصل الى شعبية أكثر في لعبة الشطرنج وفي الوقت نفسه زيادة الاهتمام في الجمهورية ذات الحكم الذاتي بالشطرنج.

ويشارك في بطولة أذربيجان للشطرنج 40 لاعبا في مسابقة تنظم عبر مرحلتين اثنتين تنظم المرحلة الأولى بالنظام السويسري في تسع جولات ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى للمرحلة الثانية الفاصلة المنظمة لقاءات فيها في نصف النهائي والنهائي.

قرر الاتحاد الاذربيجاني للشطرنج بزيادة رصيد الجائزة في بطولة البلد من اجل رفع التنافسية حيث يشكل رصيد الجوائز العام في بطولة أذربيجان 22 ألف مانات لأول مرة.