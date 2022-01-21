باكو، 21 يناير (أذرتاج) قالت وزارة الدفاع لوكالة اذرتاج للانباء ان نائب وزير الدفاع الجنرال نظام عثمانوف تفقد المنشأة العسكرية الجديدة في محافظة كالبجار المحررة من الاحتلال الأرميني. أنشئت فيها مبيت ومطعم مستودع أغذية وغرفة السلاح وحمامات. تم تركيب مولدات كهربائية لإمداد المنشأة بالكهرباء دون انقطاع.

AZERTAG.AZ : تدشين منشآت عسكرية جديدة في كالبجار

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