أذربيجان: تطعيم 8471 جرعة من لقاح كورونا في 21 يناير

باكو، 21 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 8 آلاف و471 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 21 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 722 شخص تلقا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و773 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 6 آلاف و976 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و765 ألف و37 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و209 ألف و461 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و724 ألف و359 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و831 ألف و217 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.