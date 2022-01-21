ارتقاع حالة الاصابة بكوفيد 19 في العالم الى اكثر من 3.6 مليون شخص

باكو، 21 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 الى أكثر من 3 ملايين و611 ألف شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "worldometers.info" على الإنترنت أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم تجاوز 343 مليون و396 ألف شخص وبلغ عدد الوفيات 5 ملايين و594 ألف شخص وتعافى 275 مليون 75 ألف شخص حتى الآن.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: الهند والبرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا.