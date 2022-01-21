  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: 1068 إصابة و17 وفاة من كورونا في 21 يناير

    ٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٣]

    باكو، 21 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 1068 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 551 مصاب هذا المرض وتوفي 17 مصابا بالفيروس خلال 21 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 630 ألف و420 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 611 ألف و156 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و581 مريض منهم ويستمر علاج 10 آلاف و683 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 7 آلاف و795 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و45 ألفا و582 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 1068 إصابة و17 وفاة من كورونا في 21 يناير
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٠١]
    ارتقاع حالة الاصابة بكوفيد 19 في العالم الى اكثر من 3.6 مليون شخص
    ٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٩]
    أذربيجان: تطعيم 8471 جرعة من لقاح كورونا في 21 يناير
    ٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٢٢]
    أذربيجان: تطعيم نحو 27 ألف جرعة من لقاح كورونا في 20 يناير
    ٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٠٧]
    أذربيجان: 1186 إصابة و14 وفاة من كورونا في 20 يناير
    أذربيجان: 1068 إصابة و17 وفاة من كورونا في 21 يناير