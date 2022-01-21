أذربيجان: 1068 إصابة و17 وفاة من كورونا في 21 يناير

باكو، 21 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

سجلت إصابة 1068 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 551 مصاب هذا المرض وتوفي 17 مصابا بالفيروس خلال 21 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 630 ألف و420 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 611 ألف و156 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و581 مريض منهم ويستمر علاج 10 آلاف و683 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 7 آلاف و795 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و45 ألفا و582 فحص طبي.