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    "كوبيا" وشركة تركية تناقشان آفاق التعاون

    ٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٦]

    باكو، 21 يناير (اذرتاج)

    التقى اورخان محمدوف رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) مع حكمت سانجاك باشجيل رئيس شركة "سانجاكتار" التركية العاملة في مجالات الزراعة وتربية المواشي والأغذية والبناء والسياحة.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن كوبيا ان الطرفين ناقشا في اللقاء إمكانيات الاستثمار في مجال تربية المواشي في أذربيجان وغيرها من آفاق التعاون.

    AZERTAG.AZ :"كوبيا" وشركة تركية تناقشان آفاق التعاون
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