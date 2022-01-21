بحث شؤون التعاون بين أذربيجان واوبك

باكو، 21 يناير، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف 20 يناير بالأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك محمد باركيندو على هامش زيارته للعمل للنمسا.

قالت الخارجية في بيان إن الأمين العام تحدث بامتنان عن التعاون مع أذربيجان معيدا للذاكرة أن رئيس أذربيجان إلهام علييف جاء اول زعيم تقدم بدعوة في المنتدى الاقتصادي العالمي لاجتماع جميع البلاد الأعضاء لدى أوبك وغير الأعضاء لديها وللعمل سويا بغية تطبيع أسواق النفط العالمية عام 2016م مضيفا أن هذه المبادرة أثارت نقاشا واسعا لدى البلاد الأعضاء وغير الأعضاء لدى أوبك والرئيس الاذربيجاني بدعمه هو أسست صيغة أوبك زائدة في شهر ديسمبر عام 2016م خلال مدة قصيرة. وقال الأمين العام إن الفعاليات المشتركة في صيغة أوبك بلاس قد ساهمت في تطبيع الأسعار في أسواق النفط العالمية.

وتحدث الوزير جيهون بايراموف عن علاقاتنا الناجحة في صيغة أوبك زائدة مفيدا أن أذربيجان حريص على مواصلة التعاون في هذه الصيغة. وأشار الى اتخاذ خطوات ناجحة في صيغة أوبك زائدة بقيادة الأمين العام محمد باركيندو ونتيجة لذلك تطبع أسعار النفط العالمية.

وبحث الطرفان في اللقاء سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.