البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 24 يناير
AzerTAg.az
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠٧]
باكو، 21 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 24 يناير / كانون الثاني.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 24 يناير / كانون الثاني.
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