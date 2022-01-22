باكو، 22 يناير، أذرتاج تنطلق مسابقة كأس أذربيجان لكرة قدم الصالات لدى ملعب أوليمبيك ستار بالعاصمة باكو. وتخوض الأندية المشاركة في التنافس من المرحلة المؤهلة قبل الست عشرة. أولدوز – أدفوكات، الحكام نقييف وحسينوف وبالاشوف، ياسامال – روان، الحكام جبرائيلوف وحسنوف وفرجوف ستاندارد – تيمسبورت، الحكام حسينوف وأقايف وقولييف زنكيلان – دالغا، الحكام أمير اصلانوف ومحمدوف وملكوف باكو فاير الثاني – باكو فاير الثالث، الحكام غفارلي وعسكروف وبالاشوف دسته اوردوباد – أتلتيكو باكو، الحكام نصيروف وخاصييف وقولوزاده شوشا – ايسما باكو، الحكام خليلوف ومحمدوف وملكوف مترو باكو – بورجالي، الحكام أقايف وحسينوف وقولييف باسو – بيبي هيبت، الحكام نصيروف وحسينوف وفرجوف أليانس غروب – ذو الفقار، الحكام محمدوف وأمير اصلانوف وبالاشوف قراباغ فضولي – بايكر تيلي، الحكام غفارلي وعسكروف وفرجوف فورزا نفطجي – خان لنكران، حسنوف وجبرائيلوف وقولوزاده ستار كارقو – هوسان، الحكام محمدوف وخاصييف وملكوف أكاديمية الرياضة – ستار كارقو الثاني، الحكام نقييف وخليلوف وقولييف وينص نظام المسابقة على تأهل فائزي زوجي فورزا نفطجي وخان لنكران وكذلك أولدوز وأدفوكات لمرحلة ثمن النهائي مباشرا بينما تخوض الأندية الباقية تنافسا للتأهل لها بمرحلة تالية.

AZERTAG.AZ : انطلاق مسابقة كأس أذربيجان لكرة قدم الصالات

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