زيادة صادرات منتجات تكرير النفط والبتروكيماويات بنسبة 25.5 في المائة

باكو، 22 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

قام مصفاة حيدر علييف للنفط التابعة لشركة سوكار بتكرير 6.7 مليون طن من النفط و3.8 مليار متر مكعب من الغاز في مصفاة الغاز. وزاد تكرير النفط بأكثر من 13.3 بالمئة، بينما انخفض تكرير الغاز.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الأرقام تنعكس في التقرير الصادر عن سوكار في العام الماضي.

يذكر أن صادرات تكرير النفط والمنتجات البتروكيماوية (بما في ذلك البوليمرات) تجاوزت 3 ملايين طن. وهذا أكثر من 25.5 في المائة قياسا لعام 2020.